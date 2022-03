Stiri pe aceeasi tema

- Metroul Clujului are nevoie de exproprieri, iar acestea nu pot fi facute potrivit legii. Joi, 24 martie, in ședința Comisiei de Urbanism a Consiliului Județean Cluj arhitecții care au proiectat metroul au cerut aprobarea Planului Urbanistic Zonal al proiectului. Arhitectul șef al județului, Claudiu…

- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru proiectul metroului din Cluj a fost dezbatut și aprobat in ședința Comisiei de Urbanism a Consiliului Județean de joi, 24 martie 2022. Exista totuși și cateva probleme.

- Metroul Clujului are nevoie de exproprieri, iar acestea nu pot fi facute potrivit legii. Joi, 24 martie, in ședința Comisiei de Urbanism a Consiliului Județean Cluj arhitecții care au proiectat metroul au cerut aprobarea Planului Urbanistic Zonal al proiectului. Arhitectul șef al județului,…

- Noul Spital Regional de Urgenta al Brasovului va deveni prioritatea numarul unu a administratiei judetului Brasov, dupa finalizarea Aeroportului, a declarat joi, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea. El a aratat ca demararea acestui proiect trebuie facuta si daca la dispozitie sunt…

- Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul primariei Constanta se va reuni in doua sedinte pe 4, respectiv 9 martie 2022 Pe ordinea de zi ale celor doua intruniri sunt mai multe solicitari de emitere aviz de oportunitate, aprobari de Planuri Urbanistice de Detaliu, Planuri Urbanistice…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Covasna a anuntat, vineri, ca a eliberat certificatul de urbanism pentru portiunea viitoarei autostrazi A13 Brasov-Bacau care va tranzita judetul. Potrivit reprezentantilor institutiei, din totalul de 162 kilometri ai autostrazii A13, prin judetul Covasna vor trece…

- “Am semnat astazi protocolul de colaborare pentru constructia metroului de la Cluj-Napoca si Floresti. Traseul va avea 21 de km, cu 19 statii. Din estimarile preliminare va transporta pana la 164.000 de calatori pe zi in anul 2030. Ministerul Transporturilor va finanta prin PNRR acest proiect! Valoarea…

- Autostrada Buzau - Focșani are o lungime de 82.4 kilometri. Incepe in dreptul Municipiului Buzau și se termina in dreptul Municipiului Focșani, și este imparțita in 4 loturi. Primul tronson, Buzau - Vadu Pasii, are o lungime de 4.6 kilometri, iar cel de-al doilea, Vadu Pasii - Ramnicu Sarat se intinde…