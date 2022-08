Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, l-a pus la punct pe premierul Nicolae Ciuca miercuri, la finalul unei conferințe desfașurate la Suceava. Dupa ce premierul a facut cateva referiri la autostrada A7 care leaga Moldova de București, Lucian Bode – fost ministru al Transporturilor – i-a transmis…

- “Eu cred ca-mi fac treaba la minister. Eu cred ca-mi fac treaba la minister si am reusit sa punem energia Romaniei pe o directie buna, pentru ca cred ca de 20 de ani nu s-au mai facut investitii in Romania. Am reusit sa demaram investitiile (…) Nu ne-am uitat numai pe productie, ne-am uitat si pe partea…

- „Prima suma de bani de la Uniunea Europeana a ajuns in tara. Este vorba de 39,1 milioane de euro. Banii respectivi sunt gestionati de Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Coordonarea intregii activitati de rambursare a banilor cheltuiti la nivelul autoritatilor locale pentru ceea ce inseamna gestionarea…

- Romania va avea, intr-un final, dupa zeci de ani, prima autostrada care va traversa Carpatii, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a participat la semnarea contractului pentru proiectarea si executia Sectiunii 3 a Autostrazii Sibiu-Pitesti. „A fost semnat cel mai mare contract…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- ”Executia bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni”, a scris, miercuri, pe Facebook, liderul PNL. Nicolae Ciuca afirma ca Romania isi respecta angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele sase luni 1,71% din…

- Destul de discret in ultima vreme sau doar retras ușor din viața publica, Rareș Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, a fost invitat in emisiunea OFF/OnTheRecord, realizata de Sorina Matei pe Aleph News. Cu un asemenea invitat, jurnalista n-a lasat sa scape niciun subiect. Așa ca l-a bombardat pe europarlamentar…

- In niciun caz nu poate fi o simpla coincidenta prezentarea bilantului guvernarii in miez de vara de fiecare partid din coalitie in mod separat. Putem incepe cu concluzia generala: si PSD si PNL si UDMR au inregistrat rezultate bune si foarte bune. Nu este putin lucru sa te lauzi singur. Comparand cele…