Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 30 septembrie – 3 octombrie, in localitatea Magura, județul Bacau s-a desfașurat Conferința stagiilor de practica in cadrul proiectului „Sprijin pentru ocupare prin educație!”, cod MySMIS: 132657, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa…

- PROGRAM… Oportunitate importanta pentru elevele cu varste intre 8 si 18 ani. Acestea au ocazia sa invete cum sa creeze solutii IT pentru probleme reale din comunitate, cum se realizeaza un plan de afaceri si cum se lanseaza o aplicatie online, in cadrul programului international Technovation Girls.…

- A opta pictura murala din cadrul ZIDART – UTOPIA a fost finalizata și se afla pe peretele Școlii Mihail Sadoveanu. Pictura se numește “Reflecții Utopice” și este realizata de Alexa Lincu. “Este cartea cu adevarat un pas in procesul de creație? Este ea un deschizator de drumuri sau doar te duce inapoi…

- Dedeman, lider national in retailul materialelor de constructii si al amenajarilor interioare, cu capital 100% romanesc, lanseaza proiectul “Fundație pentru Educație. Carte cu Carte”, prin care daruiește carți unui numar de 30 de școli din zone vulnerabile. In 2022, Dedeman sarbatorește 30 de ani de…

- 43 de candidați validați pentru proba scrisa in Concursul de directori și directori adjuncți in unitațile de invațamant de stat din județul Bacau, sesiunea iunie-septembrie 2022 In urma etapei de evaluare a candidaturilor depuse pe platforma informatica dedicata pentru cea de a treia sesiune, iunie-septembrie…

- Primaria municipiului Bacau a inceput distribuirea catre scoli a echipamentelor electronice achizitionate cu fonduri europene, in cadrul proiectului „Educatie digitala in invatamantul preuniversitar din municipiul Bacau”. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a declarat ca in unitatile de invatamant…

- La numai o zi dupa ce au prins o tanara drogata la volan, polițiștii din Onești au repetat figura. La data de 11 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Onești au depistat, in trafic, pe Bulevardul Oituz, un autoturism la volanul caruia se afla un tanar de 22 de ani. Tanarul a fost testat…

- S-a spus ca principala virtute a lui Klaus Werner Iohannis ar fi tacerea. Totuși, omul nostru (?) are slabiciunile lui. Din cand in cand iși forțeaza limitele și, uitand ca mai ales in cazul sau tacerea este de aur, vorbește. Din pacate, pauzele, vedetele discursurilor sale silabisite, suparate pe…