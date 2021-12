Stiri pe aceeasi tema

- Un lot de inghețata vanduta in hipermarketul Metro a fost retras de la vanzare din cauza conținutului mare de oxid de etilena, folosit ca virucid și bactericid, anunța ANSVSA. Producatorul Froneri France SAS, a inițiat retragerea de la comercializare și de la clienți a produselor Metro Chef inghețata…

- Listeria monocytogenes, una dintre cele mai periculoase bacterii, a fost descoperita la preparate din carne produse de catre societatea ieșeana Marcel SRL. Produsele au mare cautare mai ales in randul romanilor din strainatate, unde alimentele sunt des exportate. Aproximativ doua tone de muschi tiganesc…

- Un studiu privind autenticitatea plantelor și a condimentelor in Europa a descoperit ce se afla, de fapt, in cele mai folosite condimente. Activitatea a fost supravegheata de organismul de sanatate și siguranța al Comisiei Europene, și a fost efectuata in 21 de state membre ale UE, Elveția și Norvegia.…

- Clientii lantului de supermarketuri Carrefour Romania sunt atentionati ca un produs aflat pe rafturile acestui retailer contine substanțe cancerigene. Este vorba despre inghetata produsa de ERHARD. Nu consumati aceste sortimente de inghetata! Carrefour a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea…

- Comisarii de la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti au efectuat verificari in magazinele din Capitala. Au fost descoperite mai multe nereguli, dar și alimente periculoase care nu ar trebui sa fie consumate sub nicio forma de catre clienți. Ce nereguli au fost descoperite…

- Produsul ”Mancare deshidratata trekking pui curry cu orez fara gluten” a fost retras de la vanzare, dupa ce a fost detectat un conținut de oxid de etilena mai mare decat limita stabilita de reglementari, pentru anumite loturi.Se recomanda persoanelor care detin produse din loturile descrise sa nu le…

- Nume produs: RodiiFurnizor: DECO FRUCHT SRLLOT L4002 (lot furnizor: 65240921171_15-422) LOT L3907 (lot furnizor: 65240921171_15-422) LOT L3902 (lot furnizor: 65240921171_15-422)ATENȚIE RECHEMARE PRODUS din rețeaua magazinelor KAUFLANDData: 18.10.2021Potrivit ANSVSA, in urma prelevarii unor probe in…

- Potrivit unei informari ANSVSA, Auchan Romania recheama produsele din gama de panificație achiziționate in data de 06.10.2021. Motivul retragerii: produsele menționate mai jos au in compoziția lor drojdie iar un ingredient al drojdiei a fost contaminat cu oxid de etilena. Cu toate acestea, produsele…