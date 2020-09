Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), convocat luni in sistem in sistem electronic, a decis modificarea scenariului de functionare in 10 unitati de invatamant din judet, in contextul confirmarii a noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in randul elevilor din comunitatile respective,…

- Din cauza numarului mare de cazuri depistate cu COVID - 19, in 16 localitati din judetul Arad restaurantele si cafenelele vor fi inchise pentru 7 zile. De asemenea, a fost modificat si scenariul de desfasurare a cursurilor in unele scoli.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis a decis ca, din cele 600 de unitati de invatamant din judet, 348 vor incepe in scenariul verde, 251 vor incepe in scenariul galben si una singura, din Timisoara, va incepe in scenariul rosu, insa din cauza unor lucrari nefinalizate la cladire, potrivit news.ro.”Conform…

- Restaurantele si cafenelele din 15 localitati din judetul Arad se inchid de miercuri, timp de sapte zile, dupa ce cazurile de Covid-19 au crescut. Decizia de inchidere a restaurantelor si cafenelelor a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad. „Avand in vedere incidenta cumulata…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a decis sambata introducerea de restricții in localitațile Spermezeu și Șieuț, unde incidența cumulata a cazurilor de imbolnaviri cu Co-vid 19, in ultimele 14 zile, este mai mare de 1,5/1000 locuitori, transmite Mediafax.Decizia…

- Ministrul francez al educatiei Jean-Michel Blanquer a declarat vineri ca 22 de scoli au fost inchise in tara din cauza cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. "In Franta continentala au fost inchise 12 scoli dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un numar mic. Adaugand 10…

- In 10 localitați din Județul Argeș localurile interioare raman inchise Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi În Judetul Arges, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobata ieri reluarea activitatii restaurantelor si cafenelelor aflate în interiorul cladirilor, hotelurilor pensiunilor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a decis scoaterea din starea de carantina zonala COVID a orasului Faget si a... The post Zona Faget iese din carantina dupa scaderea numarului de bolnavi de COVID-19 appeared first on Renasterea banateana .