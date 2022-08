Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a afirmat, astazi, ca lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi, au fost realizate in proportie de 50%, iar in aceste conditii sunt sanse ca pasajul sa fie deschis mai devreme de termenul pe care il prevede contractul…

- „Am verificat astazi lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi. Sunt multumit de modul in care evolueaza lucrarile! Constructorul roman a ajuns aproape la 50%, in conditiile in care a inceput lucrarile in luna ianuarie! Daca va mentine ritmul de lucru, sunt sanse mari ca Pasajul de la…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, lansarea in licitatie a contractelor pentru constructia celor trei loturi ale autostrazii Autostrazii Bacau-Pascani, in lungime de 77,39 kilometri, si o valoare totala de 5,858 de miliarde de lei (fara TVA). „CNAIR…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, marti seara, ca a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pe primii 28 de kilometri din A 7 - Sectiunea din Muntenia. "A fost emis Ordinul de Incepere pentru construirea primilor 28,35 de kilometri ai A7 (sectiunea din Muntenia)! Lotul 2 (Mizil…

- ”A fost emis Ordinul de Incepere pentru construirea primilor 28,35 de kilometri ai A7 (sectiunea din Muntenia)! Lotul 2 (Mizil -Pietroasele) al sectiunii de Autostrada Ploiesti-Buzau va intra in executie in mai putin de o luna (11 august 2022)”, anunta, marti seara, Sorin Grindeanu, intr-o postare pe…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a avut la Bruxelles „discutii constructive despre soarta companiilor TAROM si CFR Marfa”, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. „Astazi, la Bruxelles, impreuna cu vicepresedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, am agreat…