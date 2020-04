Încă doi braşoveni infectaţi cu coronavirus au murit! Autoritatile au anuntat, astazi, ca inca doi brasoveni si-au pierdut viața in urma infectarii cu coronavirus. Este vorba despre un barbat și o femeie. Numarul total al deceselor, la Brașov, a ajuns la 22! Deces 647 Barbat, 64 ani din județul Brașov. Internat in data de 16.04.2020 la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov cu bronhopneumonie.Recoltat pentru COVID-19 in data de 15.04.2020.Rezultat pozitiv in data de 16.04.2020.Decedat in data de 27.04.2020.Comorbiditați: insuficiența renala cronica, diabet zaharat (cu nefropatie și retinopatie diabetica, amputație membru inferior drept), HTA,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

