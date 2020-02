Încă 7 treceri de pietoni din Brașov cu limitatoare de viteză! (Social) Montarea acestora a inceput marți! Dupa ce la finalul saptamanii trecute au fost instalate șapte limitatoare de viteza la trecerile de pietoni, marți a inceput cea de-a doua etapa de instalare a unor astfel de dispozitive. Conform informațiilor Primariei Brașov, doua astfel de dispozitive vor fi montate pe Bulevardul Alexandru Vlahuța, (unul inainte de sensul giratoriu de la intersecția cu str.... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

