Încă 6 persoane pozitive la coronavirus în Neamț, doi pacienți cu Covid au decedat Astazi, 21 septembrie, au fost anunțate teste pozitive pentru inca 6 persoane din județul Neamț. S-a ajuns la un total de 2.857 de cazuri și o rata de infectare de 6,07 cazuri la mia de locuitori. In week-end s-au mai inregistrat doua decese la pacienți care erau confirmați Covid și internați la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Este vorba de o femeie, in varsta de 82 de ani, care mai avea și alte boli, dar și de un tanar, de 26 de ani, care era dializat. Este cel mai tanar pacient din Neamț care a decedat și era confirmat Covid. Numarul deceselor din Neamț in randul pacienților infectați… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

