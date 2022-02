Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 249 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.144 teste, dintre care 559 de teste rapide. In Timisoara au fost raportate 128 cazuri. In Timis, 328 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 46 la Terapie Intensiva.…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 1.027 de persoane au fost confirmate cu coornavirus. Au fost efectuate insa doar 2.067 teste, dintre care 923 de teste rapide. In Timisoara au fost raportate 513 cazuri. In Timis, 418 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 31 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 793 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.085 teste, dintre care 1.299 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 418 cazuri. In Timis, 187 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 26 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 352 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.344 teste, dintre care 1.590 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 193 de cazuri. In Timis, 187 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 20 la ATI. Numarul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 68 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.061 de teste, dintre care 744 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 35 de cazuri. In Timis, 136 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 23 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.870 de teste, dintre care 857 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 38 de cazuri. In Timis, 140 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 33 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 92 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 2.309 teste, dintre care 1.038 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 51 de cazuri. In Timis, 134 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In…

- Potrivit bilanțului prezentat azi de autoritați, in judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 67 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 735 de teste, dintre care 313 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 30 de cazuri. In Timis, 324 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…