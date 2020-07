Pandemia de coronavirus continua sa afecteze finalul acestui sezon de Liga 1. Partida dintre Astra Giurgiu și CSU Craiova a fost amanata pentru a treia oara! De aceasta data, patru jucatori ai giurgiuvenilor au fost testați pozitiv cu COVID-19. Este vorba despre David Lazar (28 de ani), Constantin Dima (21 de ani), David Bruno (28 […] The post Inca 4 jucatori din play-off au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus! Trebuiau sa joace azi un meci decisiv pentru titlul din Liga 1! appeared first on IMPACT .