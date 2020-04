Stiri pe aceeasi tema

- Inca 10 decese au fost raportate, luni seara, de Grupul de Comunicare Strategica, astfel ca numarul pacienților care și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat a ajuns la 641. Deces 632 – Barbat, 57 ani din municipiul București. Data internarii: 10.04.2020 la Spitalul Universitar de Urgența București,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul a inca 11 persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național a ajuns la 619 morți. Deces 609 Barbat, 82 ani din județul Suceava. Data recoltarii: 17.04.2020. Data confirmarii: 18.04.2020, la Spitalul Județean de…

- Inca doua decese la pacienți confirmați cu COVID-19 au fost anunțate joi de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul morților din Romania ajunge astfel la 229. Potrivit GCS, o femeie de 48 de ani din județul Vrancea a murit sambata. Aceasta a fost confirmata cu noul coronavirus in 31 martie la Spitalul…

- Ziarul Unirea Inca 7 DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 227 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 7 DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 227 de morți. Deces 221 Barbat, 88 de ani din București. Internat la Spitalul COVID-Colentina,…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, in aceasta dimineața, alte șapte noi decese provocate de coronavirus, numarul cazurilor inregistrate in Romania ajungand la 227. Deces 221 Barbat, 88 de ani din București. Internat la Spitalul COVID-Colentina, in data de 03.04.2020 (in ATI), prin transfer…

- Ziarul Unirea Inca cinci DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Bilantul deceselor ajunge la 220 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri seara inca cinci decese in randul pacientilor cu coronavirus. Bilantul deceselor ajunge la 220 in Romania. Deces 216 Barbat, 35 de ani din București…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca doi pacienti cu coronavirus au murit. Bilantul deceselor cauzate de COVID-19 ajunge in Romania la 92.Deces 91 Barbat, 70 ani, din municipiul Bucuresti. Internat in data de 29.03.2020 la Spitalul Universitar de Urgența Bucuresti pe secția…

- Ziarul Unirea Inca 4 decese, in Romania, ale unor persoane confirmate cu COVID-19: Bilanțul național a ajuns la 22 Inca 4 decese confirmate cu COVID-19 au fost anunțate in cursul serii de joi de catre Grupul de Comunicare Strategica. Astfel bilanțul morților la nivel național a ajuns la 22. 19. Barbat,…