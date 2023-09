Inamicul securității globale a combustibililor Temperaturile caniculare din Texas pana la Tokyo din timpul acestei veri reprezinta cea mai recenta dovada a unei dureri de cap din ce in ce mai mari pentru sistemul energetic, deoarece caldura extrema devine o amenințare pentru aprovizionarea cu combustibil. Pe langa faptul ca au provocat creșteri bruște ale cererii de energie electrica, deoarece oamenii […] The post Inamicul securitații globale a combustibililor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

