Inaltarea Domnului 2020. Cand se vopsesc ouale si ce se da de pomana. Acatistul Inaltarii Domnului Mai multe despre traditiile si obiceiurile din aceasta zi sfanta gasesti aici. In 2020, Inaltarea Domnului se sarbatoreste joi, 28 mai. Inaltarea Domnului 2020. Cand se vopsesc ouale Inaltarea Domnului 2020. Cand se Spre deosebire de Pasti, cand ouale se inrosesc in Joia Mare, pentru Inaltarea Domnului, ouale se vopsesc chiar in ziua sarbatorii. Este ultima zi din an in care se mai vopsesc si se impart oua rosii. Ouale se duc la Biserica, iar la sfarsitul slujbei se dau de pomana saracilor. Inaltarea Domnului 2020. Ce se da de pomana Inaltarea Domnului 2020. Ce se da de pomana In ziua Inaltarii Domnului se da de poaman pentru cei trecuti in nefiinta.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

