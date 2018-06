Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte marti decizia in dosarul despagubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), in care prejudiciul depaseste 60 de milioane de euro si in care sunt judecati fosta…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocoș și alți foști membri ai ANRP ar putea afla marți prima decizie in dosarul in care sunt judecați pentru fapte de corupție pretins comise in legatura cu acordarea despagubirilor in urma soluționarii unui dosar al Autoritații. In cazul Alinei…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au amanat, marti, pentru 12 iunie, pronuntarea sentintei in dosarul ANRP in care sunt judecati fosta sefa a DIICOT Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La ultimul termen de judecata, procurorul DNA a cerut pentru Alina…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul ANRP in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La ultimul termen in dosarul ANRP de la ICCJ, in care fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, Dorin si Alin Cocos sunt…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, sentinta in dosarul ANRP in care sunt judecati fosta sefa a DIICOT Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La ultimul termen de judecata, procurorul DNA a cerut solicitat pentru Alina Bica, Crinuta…

- Procurorii DNA au cerut miercuri, la Instanta suprema, condamnarea la inchisoare cu executare a fostei sefe a DIICOT Alina Bica si a omului de afaceri Dorin Cocos, in dosarul ANRP. La Inalta Curte de Casatie si Justitie este programat miercuri ultimul termen din dosarul ANRP. Procurorul DNA a solicitat…

- Procurorii DNA au cerut miercuri, la Instanta suprema, condamnarea la inchisoare cu executare a fostei sefe a DIICOT Alina Bica si a omului de afaceri Dorin Cocos, in dosarul ANRP. La termenul precedent, judecatorii au respins cererea Alinei Bica, fugara in Costa Rica alaturi de Elena Udrea, de a fi…

- Alina Bica , Dorin Cocoș și fiul acestuia iși vor afla sentința in dosarul ANRP in data de 20 aprilie. In dosarul ANRP, Alina Bica este acuzata de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, fapta savarsita ca secretar de stat si reprezentanta Ministerului Justitiei in cadrul Comisiei Centrale…