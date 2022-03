Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Delegatiei Uniunii Europene in Rusia, Markus Ederer, a declarat joi ca autoritatile ruse iau in discutie posibilitatea utilizarii armei nucleare intr-un mod „tactic” in scopul dezamorsarii conflictului iscat de invadarea Ucrainei.

- Rusia desfasoara exercitii militare cu submarine nucleare in Marea Barents, dar si cu lansatoare mobile de rachete in padurile din Siberia. Activitatea armatei ruse a fost inregistrata dupa ce Vladimir Putin a avansat perspectiva unei escaladari nucleare cu Occidentul in privinta Ucrainei, dand ordin…

- Ministrul rus de Externe, Seghei Lavrov, a spus, marți, la Conferința ONU pentru dezarmare, din Elveția, ca este timpul ca armele nucleare americane din Europa „sa se intoarca acasa”. Lavrov era așteptat sa apara personal la Geneva, dar interdicțiile de calatorie l-au impiedicat sa faca acest lucru.…

- Vladimir Putin este pe cale de a intra la negocieri cu președintele Ucrainei? Liderul de la Kremlin a dat ordinul ca Rusia sa invadeze Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie, iar dupa 4 zile de conflict armat, președintele Rusiei nu ar mai dispune de armament suficient pentru a continua razboiul.…

- Doua convoaie separate cu echipament militar au fost vazute inaintand spre Donețk in estul Ucrainei din direcția frontierei Rusiei. Rusia are aproape 100% din trupe intr-o poziție pregatita de invazie, a spus un inalt oficial american al apararii, scrie The Guardian.

- Rusia a mintit atunci cand s-a angajat sa respecte integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei in schimbul predarii armelor sale nucleare, nu o lasati sa faca acest lucru din nou oferindu-i „garantii de securitate”, avertizeaza politicianul ucrainean Iuri Kostenko.

- Rusia are totul pregatit pentru un spectru larg de operatiuni militare in Ucraina si mai ramane doar ca presedintele Vladimir Putin sa decida ce va face, a declarat vineri seful serviciului norvegian de informatii militare, vice-amiralul Nils Andreas Sten

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins vineri acuzatiile Statelor Unite conform carora Rusia pregateste un video trucat ca pretext pentru atacarea Ucrainei, transmite agentia de presa RIA, preluata de Reuters. El a sustinut ca dezvaluirile facute de americani sunt "aiureli", relateaza…