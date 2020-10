Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis știe cum sa iși petreaca ultimii ani din viața! Fostul edil a fost surprin intr-un loc neobișnuit, unde doar cei „greu incercați” iți fac veacul, semn ca știe ce i se pregatește chiar de catre soția lui, Oana.

- Anda Adam a ieșit la distracție, dar a uitat regulile de circulație! Daca in urma cu ceva timp ea glumea ca a fost prinsa de poliție in trafic, iata ca acum ar fi putut fi pe bune! Vedeta a fost surprinsa de paparazzi in timp ce se relaxa la un restaurant, alaturi de doi prieteni. A uitat complet de…

- Selly știe cum sa iși rasfețe prietenii, caci ii scoate numai pe la terasele de fițe din Capitala. Insa, chiar daca s-a bucurat de puțin timp liber, artistul a fost preocupat tot de afaceri.

- Mihai Morar a uimit astazi cu mesajul sau postat pe rețelele de socializare. Vedeta a izbucnit in lacrimi in timpul filmarii, iar afectarea i se putea citi pe chip. Ce l-a facut pe celebrul prezentator sa cedeze?

- Daca pana nu cu mult timp in urma, Dan Diaconescu putea sa intoarca banii cu lopata, ei bine, vremurile au apus, iar acum a ajuns la mana soacrei! Cum a fost surprins alaturi de aceasta la magazin!

- Adrian Videanu continua sa-și traiasca viața, departe de probleme cu legea pe care le-a avut in trecut. Omul de afaceri se simte bine alaturi de colegii sai, ba chiar incearca sa ii molipseasca cu buna lui dispoziție și pe cei din jurul lui.

- Dani Oțil, practicant al sporturilor extreme, este pasionat in special de motociclete. Cu toate ca omul de televiziune prinde viteza pe motor, nu reușește sa prinda mingea. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe prezentator in timpul meciului de fotbal alaturi de prietenii sai.

- Ilie Nastase, 74 de ani, se ocupa de afaceri in aceata perioada și a cumparat doua apartamente in blocul ridicat de fratele Simonei Halep in Mamaia Nord, anunța click.ro. Nastase a dat cate 80.000 de euro pe fiecare apartament, care se afla la parter. Cele doua imobile sunt cadou pentru fetele lui,…