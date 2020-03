Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decizia de astazi, 12 martie 2020, a Federației Romane de Fotbal și a celei de Minifotbal, la recomandarea Guvernului Romaniei și a Ministerului Tineretului și Sportului, sportul rege din țara noastra – fie ca este vorba de campionatele masculine și feminine ori cele de juniori, din fotbalul pe…

- Forul european de handbal (EHF) a anuntat, ieri, ca etapele a treia si a patra din grupele de calificare la CE2020 feminin, programate in 25 si 29 martie, au fost amanate pentru prima saptamana din iunie, din cauza raspandirii virusului Covid-19 pe continent. Romania va juca in acele etape cu Polonia,…

- Fanii echipei Poli Iasi vor avea posibilitatea sa-si arate atasamentul fata de formatia favorita, cumparand bilete virtuale, chiar daca meciul de pe teren propriu cu Academica Clinceni se va desfasura fara spectatori.

- Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal au luat decizia ca partidele din Liga I sa se dispute fara spectatori, din cauza raspandirii virusului Covid-19. Astfel, partida din play-out-ul Ligii I dintre FC Viitorul si Poli Iasi, care se va disputa, vineri, cu incepere de la ora 20.30,…

- Partida echipei nationale de tineret a Romaniei cu selectionata similara a Danemarcei, programata la 31 martie in preliminariile Campionatului European Under 21 din 2021, a fost mutata de Federatia Romana de Fotbal de la Craiova, unde trebuia initial sa se dispute, la Ploiesti din cauza raspandirii…

- In urma deciziei MAI, adoptata de Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal, FC Viitorul Constanta anunta ca partida din etapa a treia din turneul play out al Ligii 1, de pe teren propriu, programata vineri, 13 martie, de la ora 20.30, cu Politehnica Iasi, se va disputa fara spectatori.…

- FC Petrolul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), formatia Csikszereda, in etapa a XXIV-a a Ligii a II-a. Partida s-a desfasurat cu spectatori, fiind prezenti inclusiv fani prahoveni, insa numarul lor nu a depasit 1.000, anunța news.ro.Casiadi a deschis scorul in minutul…

- Daca, mai cu picatura, mai și mai mult, de alte echipe din campionatul Ligii a II-a s-a mai aflat cate ceva, in schimb, sediul clubului gazarilor, de la arena Ilie Oana, a parut mai bine „pazit” și decat… Pentagonul! In afara informației, poate ca așteptata sau logica, in același timp, a renunțarii…