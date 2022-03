”Înaintașii” lui Băsescu. Ce alți politicieni postdecembriști ”au turnat” la Securitate! Tema interna care a ținut capul de afiș in ultimele zile a fost decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție care a menținut hotararea instanței de fond și a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica. Decizia a fost contestata de fostul președinte, insa aceasta are șanse sa ramana definitiva. Astfel, fostul președinte Basescu se alatura unei lungi și infame liste de persoane care au colaborat in trecutul comunist cu Securitatea. Ieri colaboratori, maine politicieni Mircea Ionescu-Quintus Mircea Ionescu-Quintus a fost președinte al PNL intre 1993 și 2001, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

