În zilele următoare vom putea urmări ploaia de meteoriți Quadrantide Fenomenul va lumina cerul rece și intunecat de ianuarie cu o frecvența de pina la 50 de meteori pe ora. In perioada 3-4 ianuarie se așteapta o ploaie de meteoriți, iar cel mai impresionant moment va avea loc in jurul orei 23:00 pe 3 ianuarie. In comparație cu alte ploi de meteoriți, virful este deosebit de important: in citeva ore, numarul meteorilor scade cu pina la 50%. Despre acest lucru Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia inghețata (“Freezing rain”) este un fenomen meteorologic rar, in care, picaturile de ploaie supraracite ingheața instantaneu la atingerea solului sau obiectelor cu temperaturi negative de la sol. Fenomenul a Post-ul REGATUL DE GHEAȚA: Fenomenul „freezing rain”, surprins in padurile din Dambovița…

- Geminidele: Ploaia de ”stele cazatoare” din decembrie, la punctul maxim in aceasta noapte Pasionatii de astronomie vor primi un cadou special in acest an in noaptea de luni spre marti, cand vor putea sa admire ploaia de „stele cazatoare” provocata de meteorii Geminide, care vor lumina cerul nocturn,…

- Mai sunt doar cateva zile de toamna, iar meteorologii anunța deja ca vremea se schimba radical și iarna iși intra pe deplin in drepturi. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, lapovița, ninsoarea și frigul iși fac simțita prezența in Romania zilele urmatoare! Iata ce temperaturi se vor inregistra!

- Contractul pentru proiectarea noului drum de mare viteza Bucuresti - Targoviste ar putea fi semnat in zilele urmatoare, a anuntat joi Catalin Drula, precizand ca Agentia pentru Achizitii Publice a dat unda verde CNAIR pentru desemnarea castigatorului contractului.

- Purtatorul de cuvânt al USR, deputatul Ionut Mosteanu, a declarat, dupa sedinta Biroului Permanent al Camerei în care s-a votat ca Florin Roman de la PNL sa preia interimar sefia forului legislativ, ca votul USR "a fost un semn de bunavointa pentru a vedea, în zilele urmatoare,…

- Frigul și ploile sunt pe cale sa paraseasca Romania pentru cateva zile, astfel razele soarelui vor fi din nou pe cer. In urma cu scurt timp, Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat ca vremea se incalzește simțitor. Mai mult decat atat, temperaturile cresc brusc, astfel perioada urmatoare se poate…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Pe 12 octombrie, intre 8-12, in Victor Vlad Delamarina, intre 12-15 in Honorici, iar intre 8-15 in Știuca. Pe 13 octombrie, intre 8-11, in Padureni (comuna Victor Vlad Delamarina), intre 11-15 in…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare Valeriu Gheorghița susține ca zilele umatoare vor fi complicate, avand in vedere numarul mare de imbolnaviri de Covid. Acesta spune ca pentru o protecție impotriva variantei Delta, imunitatea colectiva ar trebui sa ajunga la 80%, anunța Mediafax.…