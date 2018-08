Stiri pe aceeasi tema

- Targul Lemnarilor din Muntii Apuseni 2018, Editia a XXIII-a, la Horea-Matisesti, in 18-19 august. PROGRAMUL celor doua zile de sarbatoare. In acest weekend, 18-19 august 2018, la Horea-Matisesti, motii isi sarbatoresc munca, la Editia a XXIII-a a Targului Lemnarilor din Muntii Apuseni. Sunt asteptati…

- Au ramas mai puțin de doua saptamani pana la startul pentru Șureanu Bike Fest ediția a 3-a, eveniment ce va avea loc in Luncile Prigoanei, intre 24 și 26 august. Competiția se afla la a 3-a ediție și propune in acest an 2 trasee care va vor purta pe poteci de munte, drumuri forestiere și […]

- Primaria comunei Pianu, in parteneriat cu Consiliul Județean Alba și Asociația ALBA AFRODA, organizeaza „Festivalul ALBA AFRODA – Fiii Pianului 2018, Ediția a XIV – a”, dedicat Centenarului Marii Uniri. Festivalul se va desfașura in perioada 28-29 iulie 2018, la Pianu de Jos. Insuflețiți de ideea revederii…

- Libertatea iși ofera detalii despre programul de la BIAS 2018 și accesul la eveniment, a zecea editie a “Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition” fiind, anul acesta, una aniversara dedicata Centenarului. Cel mai impresionant show aerian al Romaniei are loc sambata, 28 iulie, pe…

- Sambata, 7 iulie, la Starchiojd, vor avea loc spectacole si evenimente culturale prilejuite de sarbatorirea a șase veacuri de existența a comunei: MANIFESTARE CULTURALA Sambata 7 iulie - Vatra romaneasca, identitate și cultura tradiționala orele 8.30 - 9.00 – Primirea invitaților (localul școlii primare…

- Primarul orasului maramuretean Cavnic, Vladimir Petrut, spune ca, in calitate de membru al PSD, a luat act de decizia instantei, de condamnare a lui Liviu Dragnea la trei ani si jumatate de incghisoare, si ii cere demisia de onoare din toate functiile detinute in acest moment, pentru a nu pune in pericol…

- „A fost o propunere din partea sindicatului din Primarie. Programul este 8.30 - 16.30, iar propunerea a fost acceptata de conducerea Primariei si are un caracter permanent", a declarat ieri purtatorul de cuvant al municipalitatii, Sebastian Buraga. Intervalul orar este valabil inclusiv pentru programul…

- Muzeul Național al Literaturii Romane Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași organizeaza in perioada 1-3 iunie 2018, in Gradina Muzeului „Vasile Pogor” și pe strada Vasile Pogor, evenimentul Șotron. Festivalul copilariei. Sotron. Festivalul copilariei este cel mai mare eveniment pentru…