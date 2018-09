În weekend începe Bistriţa ONG Fest. Târgul ONG-urilor bistriţene „Bistrita ONG Fest. Targul ONG-urilor bistritene” ajuns la a doua editie, se desfasoara in zilele de 21 si 22 septembrie 2018 si este organizat de catre asociatia „Armonia” Bistrita. La eveniment sunt invitate sa participe asociatii, fundatii civice neinregistrate, cu sediul in judetul Bistrita-Nasaud si in regiunile invecinate, organizatii autonome. Acesta este un proiect independent care provoaca si testeaza ideile comunitatii, in acelasi timp este un prilej de consolidare a unei comunitati formata din oameni liberi, responsabili si fericiti. Programul activitaților: 21 septembrie 2018, sub… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile non-guvernamentale, instituțiile publice, companiile sau alți beneficiari care deruleaza proiecte europene in Programul Operațional Capital Uman (POCU), pierd fonduri alocate daca rateaza anumite ținte ale indicatorlor din program, potrivit Metodologiei pentru reglementarea modului de…

- In sedinta din data de 29 august, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare privind taxele de utilizare temporara a locurilor publice pentru zonele de desfasurare a evenimentului Sarbatoarea Castanelor 2018. Vezi mai jos proiectul de hotarare: Art. 1 Se aproba prin derogare de la…

- Primaria Targu Secuiesc așteapta inscrierea comercianților la Targul de toamna pe care il va organiza luna viitoare, concomitent cu Zilele localitații. Targul va cuprinde mai multe categorii. Prima categorie a fost cea de alimentație publica, termenul de inscriere fiind incheiat la data de 31 iulie,…

- Inspectori ai ITM Gorj și o comisie de la Complexul Energetic Oltenia masoara, in continuare, nivelul zgomotului și praful din carierele miniere, provocat de benzile transportoare și reductoarele din unitațile CEO. Organizațiile de protecția mediului au avertizat, inca de acum doi ani, ca…

- Asociatia "Armonia" Bistrita anunta lansarea proiectulului "Discover the river" -amenajarea unei zone a falezei raului Bistrita. Se doresete a fi un proiect pe termen lung, care provoaca si testeaza ideile comunitatii, propunandu-si sa contribuie la apropierea bistritenilor de raul lor, pri ...

- Potrivit Legii si Reglementarilor in vigoare, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud a anuntat organizarea unui concurs pentru functia de bibliotecar. La sesizarea unor persoane, Institutia noastra a constatat ca, intre textul corect, postat pe site-ul Institutiei, si cel postat pe site-ul…

- Digitalizarea – care presupune o conectivitate sporita și IoT – este o tendința în creștere în rândul organizațiilor industriale, cum ar fi centralele electrice sau producatorii și centrele de tratare a apei, care folosesc sisteme industriale de control (ICS) în…

- De fapt, in acea zi, guvernul a avut in discuție o hotarare privind organizarea și funcționarea regiei in cauza, iar abia in ședința de joi, 21 iunie, a avut pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind inființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil…