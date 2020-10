În vizită în Japonia, Pompeo atacă direct China Secretarul de stat american Mike Pompeo a criticat dur marti China in timpul unei zile de discutii in patru la Tokyo cu omologii sai japonez, australian si indian, o reuniune care urmareste sa transmita simbolic un front unit in fata gigantului asiatic, relateaza AFP.



Marti dimineata, Pompeo si ministrul australian de externe Marise Payne si-au exprimat "ingrijorarile comune privind activitatea disimulata" a Chinei in regiunea indo-pacifica, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.



Vizita lui Pompeo in Japonia a fost mentinuta in ciuda pandemiei de coronavirus… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a lansat miercuri un atac dur la adresa bilantului Chinei in privinta libertatii religioase si a reluat un apel catre Vatican de a opri cooperarea cu Beijingul, potrivit DPA. Totusi, Vaticanul nu pare sa fi apreciat sa i se spuna ce sa faca. "Nicaieri libertatea…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a exprimat preocupare, miercuri, privind planurile Chinei de extindere a influentei economice asupra Italiei, in timp ce Guvernul de la Roma a dat asigurari ca va tine cont de avertismente in dezvoltarea sistemului 5G, potrivit Mediafax.Statele Unite…

- Yoshihide Suga, noul prim-ministru japonez, se pregateste sa se intalneasca, luna viitoare, la Tokyo, cu secretarul de stat american Mike Pompeo, potrivit NHK citat de Reuters, potrivit news.ro.Aceasta va fi prima intalnire la nivel inalt intre cei doi aliati de cand Suga a preluat functia…

- Guvernul american a revocat incepand din iunie vizele a peste 1.000 de cetateni chinezi din motive de securitate nationala, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, potrivit DPA, preluata de Agerpres . Vizele au fost revocate pe baza unei proclamatii prezidentiale de la…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut tarilor europene sa stranga randurile impotriva Partidului Comunist Chinez, care foloseste puterea economica pentru a-si exercita influenta in intreaga lume. Astfel, datorita forței economice globale, China reprezinta, in acest moment, un adversar mai…

- Aplicatia TikTok risca sa fie interzisa in SUA in urma unei anchete oficiale a Comisiei pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS) din motive de securitate. "TikTok este supusa unei investigatii a CFIUS si ii vom face o recomandare presedintelui in aceasta privinta, saptamana aceasta", a declarat,…

- China a ordonat inchiderea consulatului american din orasul Chengdu, aflat in sud-vestul tarii, ca raspuns la deciziile SUA, dupa ce tensiunile intre cele doua tari s-au amplificat, scrie BBC, conform news.ro.Oficialii chinezi au spus ca actiunea este „un raspuns necesar” dat SUA, care au…

- Franța nu va interzice Huawei sa faca investiții în țara spre deosebire de Marea Britanie care a anunțat eliminarea gigantului telecom chinez din rețeaua 5G, a anunțat marți ministrul Finanțelor francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.Le Maire a declarat pentru radioul France Info ca…