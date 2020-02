Stiri pe aceeasi tema

- Sinuciderea jurnalistei Caroline Flack, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Marea Britanie, a determinat peste 350.000 de persoane sa semneze o petitie care solicita inasprirea legislatiei ce reglementeaza maniera in care tabloidele britanice publica stiri despre vietile private ale…

- Caroline Flack a fost gasita fara suflare in propriul apartament, sambata. Desi era programata spre difuzare emisiunea "Insula Iubirii" pe care ea o prezenta, televiziunea a decis sa nu publice doua episoade care ar fi fost programate pana acum.Cunoscuta prezentatoare tv Caroline Flack a murit sambata,…

- Regatul Unit trebuie sa reduca salariul minim pentru imigranti la 25.600 de lire anual pentru a sprijini ocuparea locurilor de munca dupa Brexit, arata un raport al Comitetului de Consultanta pentru Migratie (MAC), organizatie independenta care acorda consultanta guvernului de la Londra.Odata cu retragerea…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca nu este suficient timp pentru a negocia viitoarele relații intre Marea Britanie și Blocul comunitar pana la sfarșitul anului, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Ursula von der Leyen a declarat…