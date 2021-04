Anul acesta, peste 700 de tatici primesc bani ca stau acasa sa-si ingrijeasca bebelusii Nicoleta Dumitrescu Saptamana trecuta, Guvernul a aprobat majorarea stimulentului de inserție acordat parintelui care revine in activitate pana la implinirea varstei de 6 luni a copilului pe care il ingrijeste sau de un an in cazul copilului cu handicap. Propunerea a venit din partea ministrului Muncii, care a precizat ca aceasta modificare cu plus trebuie considerata ca o masura activa, care incurajeaza intoarcerea la serviciu, contribuind, insa, pe de o parte, la creșterea veniturilor parinților, iar pe…