În ultima săptămână de studii, elevii vor trece la regim online Reieșind din evoluția situației epidemiologice și a riscului sporit privind transmiterea virusului SARS-CoV-2, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a emis astazi, 10 decembrie, un demers prin care solicita reprezentanților organelor locale de specialitate in domeniul invațamantului și conducatorilor instituțiilor de invațamant general sa asigure in perioada 14-18 decembrie, finalizarea procesului de aplicare a evaluarilor sumative la disciplinele de studii din ciclul primar, gimnazial și liceal. Astfel, in perioada 21-24 decembrie 2020, orele la disciplinele de studii conform Planului-cadru… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

