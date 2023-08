În UE, inclusiv în România, în timpul crizei Covid-19, a crescut numărul cazurilor de diabet juvenil In mai multe țari europene, odata cu pandemia de Covid-19, s-a inregistrat o creștere a numarului copiilor și adolescenților diagnosticați cu diabet. O analiza a 17 studii arata ca numarul cazurilor noi de diabet de tip 1, numit și diabet juvenil, a crescut cu 14% in 2020, comparativ cu anul precedent in majoritatea țarilor occidentale. In 2021, aceasta creștere a fost cu 27%, comparativ cu 2019. Studiul, publicat in revista de specialitate Jama Network Open, ofera procente valabile pentru SUA, Australia și Europa. Publicația ”7sur7 prezinta un grafic privind prevalența diabetului in Uniunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

