- Grupul Carmistin, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata agro-alimentara din Romania, a inregistrat in primele sase luni ale anului 2018 un profit operational de 48 de milioane de lei, dublu fata de aceeasi perioada a anului...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le transmite romanilor care se vor intoarce din minivacanta dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea ca in 19 august la iesirea din Bulgaria, prin punctul de frontiera Ruse, la plata taxei de pod sa se creeze coloane mari de autoturisme si autocare,…

- Explozie de noi cazuri confirmate de infectie cu virusul West Nile in Romania In perioada 2 mai 31 iulie s au inregistrat 12 cazuri de infectie, tinand cont ca, potrivit ultimului raport, care a fost dat publicitatii in urma cu o saptamana, erau confirmate doar cinci cazuri. Doua cazuri de infectie…

- Atragerea turistilor se afla pe lista prioritatilor pentru autoritațile locale din Bucovina care au decis sa scoata asul din maneca si sa le ofere turiștilor un certificat de pelerin, o inventie despre care cred ca le-ar putea aduce, in viitorul apropiat, foloase in ceea ce priveste afluxul de turisti…

- Numarul romancelor diagnosticate cu cancer de san si de col uterin s-a dublat in ultimul deceniu. Este vorba despre persoanele cu varsta intre 30 si 39 de ani. Asa se face ca una din 1.000 de femei din Romania dezvolta cancer de san sau de col uterin pana la 40 de ani, deci la o varsta foarte tanara.…

- La un an de la amenajarea eco-turistica a zonei Cascadei Bigar, numarul turistilor s-a dublat. Daca in perioada 2016-2017 au vizitat cascada 50.000 de turisti, in intervalul 2017-2018, numarul lor a depasit 100.000. Cel mai mare flux de vizitatori a fost inregistrat in perioada 01-06 iunie 2017, imediat…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, la Constanta, ca o suprafata totala de 2,5 milioane de metri patrati de plaja, constand in 11 loturi situate intre Periboina si 2 Mai, va fi pusa la dispozitia turistilor prin realizarea unui proiect european privind reducerea eroziunii costiere,…

- Record imobiliar in Timiș: in primul trimestru al acestui an s-au construit și predat de doua ori mai multe locuințe decat in aceeași perioada a anului trecut. Dezvoltatorii spun ca aici se pregatește un nou boom imobiliar, care insa va face ca prețurile, in viitor, sa scada, cel puțin pe anumite tipuri…