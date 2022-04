În Transnistria a fost instituit „cod roșu” de alertă teroristă! Tiraspolul anunță „noi măsuri de securitate” Autoritațile de la Tiraspol au instituit „cod roșu” de alerta terorista, informeaza site-ul administrației lui Vadim Krasnoselski, liderul nerecunoscut de la Tiraspol. Administrația de la Tiraspol a convocat in aceasta dimineața așa numitul Consiliu de securitate din regiune. „Nivelul de pericol a fost recunoscut de membrii Consiliului de Securitate ca fiind critic. S-a luat decizia de a introduce in regiune codul roșu de amenințare terorista, care prevede adoptarea unor masuri suplimentare pentru asigurarea securitații”, se spune in mesajul liderului de la Tiraspol. Sursa mai precizeaza ca ordinul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

