În Tokyo s-a produs un cutremur, sînt răniți Un cutremur cu magnitudinea preliminara 6,1 si revizuita la 5,9, care a zguduit joi seara regiunea Tokyo, s-a soldat cu circa 20 de raniti, in timp ce numerosi navetisti au ramas blocati, iar alimentarea cu apa a fost intrerupta in unele zone, informeaza agentia Kyodo, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro. Cutremurul, inregistrat la ora 22:41 p.m. (13:41 GMT), a fost de nivel „5 plus” pe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

