- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca administrația sa va impune sancțiuni Nord Stream 2 AG, compania responsabila de construirea gazoductului Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, relateaza Reuters și AFP. „Astazi, mi-am indrumat administrația sa impuna sancțiuni Nord Stream…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externa a declarat „pregatit” pachetul de sancțiuni impotriva Rusiei prin care Uniunea Europeana intenționeaza sa loveasca un sector important.

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au convenit marți sa sancționeze mai multe persoane și entitați din Rusia, dupa ce Moscova a recunoscut doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk.

- Este intotdeauna dificila tranzacționarea cu potențiale scenarii de razboi. Evaluarea oricarei consecințe posibile – precum și amploarea acesteia – nu este niciodata simpla. Dar și reversul este adevarat. Daca situația din Ucraina s-ar detensiona , nu va exista o inversare clara a recentelor schimbari…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat vineri cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, care a avut consultari cu mai mulți lideri din NATO și ai instituțiilor Uniunii Europene pe tema tensiunilor de la granița Rusiei cu Ucraina.

- Uniunea Europeana a pregatit pentru Rusia un pachet de sanctiuni „robust si cuprinzator” in cazul in care va continua cu agresiunea la adresa Ucrainei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cotidianelor Handelsblatt si Les Echos, transmite vineri Reuters.

- Kremlinul a anuntat miercuri ca Rusia intentioneaza sa puna in practica masuri de protectie impotriva unor eventuale sanctiuni impuse de SUA si sa reduca la minimum consecintele acestora, cerand in acelasi timp Casei Albe sa opreasca ''provocarea de tensiuni'' in Europa, informeaza Reuters. Purtatorul…

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca ar putea exista mișcari de trupe americane in Europa de Est in „perioada apropiata” și ca va lua in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin daca Rusia invadeaza Ucraina, relateaza abcnews.com. Declarația vine in…