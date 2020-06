Stiri pe aceeasi tema

- Philonise Floyd, unul dintre fratii americanului de culoare ucis pe 25 mai de patru politisti din Minneapolis in timpul unei arestari, va veni saptamana viitoare in fata Congresului pentru a vorbi despre practicile politiei si raspunderea fortelor de ordine, informeaza CNN.Audierea va avea…

- Proteste pasnice de amploare au avut loc sambata in majoritatea oraselor mari din Statele Unite fata de rasism si brutalitatea politiei, in a 12-a zi de manifestatii starnite de uciderea lui George Floyd.Au fost demonstratii in Washington D.C., New York, Philadelphia, Chicago, Minneapolis,…

- „Ați schimbat lumea”, a spus liderul american al drepturilor civile Al Sharpton, joi, în cadrul unei ceremonii emoționante dedicate memoriei lui George Floyd, potrivit AFP.Membri de familie, lideri religioși sau politici și celebritați s-au adunat la Universitatea Creștina…

- Acuzatiile formulate miercuri de procuratura statului american Minnesota impotriva a patru fosti politisti din Minneapolis prezinta detalii despre ultimele clipe din viata lui George Floyd, barbatul de culoare ucis in 25 mai si a carui moarte a fost urmata de proteste de strada violente in Statele…

- ​Actorul George Clooney sustine, într-un eseu publicat în Daily Beast, ca este nevoie de o „schimbare sistematica” a modului în care sunt aplicate legea si justitia penala în SUA si ca este necesara o actiune urgenta pentru a combate „pandemia” de rasism…

- Fratele lui George Floyd, barbatul de culoare ucis de un politist alb la Minnesota, in SUA, a facut apel luni la protestatari sa se abtina de la violente, in contextul in care o autopsie independenta a aratat ca el a murit asfixiat, contrazicand raportul oficial, potrivit DPA. Numeroase orase din Statele…