- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate alte 207 cazuri de coronavirus, dintre care 138 s-au inregistrat in Timisoara. Fiind weekend, s-au facut mai putine teste: 1.302. Rata de infectare in Timis a ajuns la 5,73 la mia de locuitori, ieri fiind 5,97. Persoanele infectate…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost diagnosticate cu coronavirus 373 de persoane, dintre care 198 sunt din Timisoara. La Terapie Intensiva sunt 57 de pacienti. Rata de infectare in Timis a scazut, fata de ziua precedenta, de la 6,85 la mia de locuitori la 6,59. Persoanele infectate din judetul…

- Numarul de persoane din judetul Timis confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a fost de 343, dintre care 201 sunt din Timisoara. Au fost efectuate 2.727 de teste. La ATI sunt internati 45 de pacienti, cu doi mai putini decat in ziua precedenta. Rata de infectare in Timis a ajuns la 6,38, dupa…

- Numarul de persoane din judetul Timis confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, a fost de 318, dintre care 153 sunt din Timisoara. Rata de infectare, la nivel judetean, a ajuns la 4,56. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –153; Moșnița Noua -16, Lugoj…

- In judetul Timis au fost confirmate cu coronavirus alte 268 de persoane, in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 149 sunt din Timisoara, cazuri multe fiind confirmate si la Dumbravita si Giroc. Rata de infectare in Timis a ajuns la 4,29. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati:…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost diagnosticate cu coronavirus alte 225 de persoane, fiind efectuate 3.006 teste. Coeficientul de infectare a ajuns la 3,16. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –131; Lugoj – 14; Dumbravița – 10; Giroc-9; Ghiroda…

- Teste putine, infectari putine. Numarul de persoane confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, in judetul Timis, a fost de 160, fiind efectuate 949 de teste. Coeficientul de infectari a ajuns la 2,78. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –84; Dumbravița…

- In judetul Timis numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore a fost de 147. Dintre acestea, 65 sunt din Timisoara. Coeficientul de infectare la mia de locuitori, in Timis, a ajuns la 2,12. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –65; Ghiroda…