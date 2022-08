În Texas, sunt interzise 40 de cărți. Printre ele și Biblia Districtul Școlar Independent Keller din Texas, unde invața aproximativ 35.000 de elevi, a decis sa reexamineze conținutul a 40 de carți existente in bibliotecile școlare. Deși carțile mai fusesera verificate și revizuite inainte, de catre o comisie competenta, acum intra iar in vizor, pentru ca pe 8 august s-au lansat cerințe noi, in legatura cu lecturile elevilor. De mai multa vreme exista o mișcare care cere interzicerea unor texte și carți care, potrivit cercetarilor PEN, organizație non-profit care se ocupa cu apararea libertații de exprimare in SUA, are in vizor probleme precum rasismul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

