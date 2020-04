Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 continua sa iși puna amprenta pe lumea fotbalului. Dupa suspendarea aproape a tuturor competițiilor la nivel mondial, acum a venit randul cotelor de piața ale jucatorilor sa primeasca o lovitura puternica. ...

- Potrivit ultimelor informatii, numarul total al cazurilor de infectie cu coronavirus la nivel mondial a ajuns la 1.002.159, conform Universitatii John Hopkins din Statele Unite, care a colectat date din 180 de tari si regiuni. Pana acum, 51.485 de persoane au decedat din cauza infectiei cu COVID-19,…

- Ziarul Unirea De ce se temea șeful OMS s-a intamplat: Sunt peste 1 milion de cazuri de COVID-19 și peste 50.000 de decese la nivel mondial Creșterea exponențiala a cazurilor de COVID-19, in ulitimele saptamani, precum și raspandirea totala a pandemiei pe glob, virusul ajungand apropae in fiecare țara,…

- Bilantul epidemiei de COVID-19 din Germania a crescut la 67.051 de cazuri de infectare si 682 de decese, a anuntat marti Institutul Robert Koch, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. Numarul de contaminari a crescut cu 4.615 comparativ cu ziua precedenta, in timp ce cel al deceselor a urcat cu 128.Ludovic…

- Tinerii pot de asemenea sa fie infectați cu coronavirus și sa faca forme grave ale bolii., transmis specialiștii din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații. Cazurile recent studiate arata ca pot exista infecții severe la toate categoriile de vârsta. „Tinerii nu sunt…

- Stadiul raspandirii epidemidei de coronavirus, in Romania la nivel mondial, este monitorizat online. Site-ul worldmeters.info monitorizeaza cifrele raportate la nivel mondial, in timp real, iar aplicatia dezvoltata de Institutul National de Sanatate publica ne prezinta situatia din Romania.

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, vineri, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres. In total, 5.168 de decese au fost recenzate in Europa, majoritatea in Italia (3.405), cea mai afectata tara la nivel mondial.…

- Numarul total al deceselor asociate COVID-19 la nivel mondial a depasit pragul de 10.000, vineri, la ora 3:30 GMT, conform celei mai recente statistici intocmite de Centrul pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (CSSE) al Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite, citat de Xinhua si Kyodo.…