- „Va trebui intai sa așteptam sa fie autorizat vaccinul pentru aceasta categorie de varsta, sub 16 ani, de catre Agenția Europeana a Medicamentului, apoi autorizat de catre cei indreptațiți in țara, apoi vom avea o discuție pe care deja am stabilit-o cu colonelul Valeriu Gheorghița pentru a vedea care…

- In spitalele cu centre de vaccinare pacienții pot fi deja vaccinați in timpul internarii, iar vaccinarea copiilor din grupa de varsta 12-16 ani va incepe cel mai tarziu in prima parte a luni viitoare. Autoritatea de reglementare in domeniul medicamentului din Statele Unite a aprobat luni administrarea…

- Pfizer va solicita autorizație de urgența pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 2 și 11 ani, incepand cu septembrie 2021, relateaza The New York Times . Compania a mai declarat ca in mai 2021 va solicita aprobare completa pentru utilizarea vaccinulu i in cazul persoanelor…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca peste 85.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, in cursul zilei fiind administrate primele 45 de doze de vaccin Johnson & Johnson.

- O caravana a vaccinarii impotriva Covid 19 ajunge in mai multe localitați din Vrancea. Vaccinarea va fi realizata de o echipa mobila a Direcției de Sanatate Publica Vrancea. Imunizarea va fi cu vaccinul Pfizer. La Soveja, medicii de la DSP Vrancea vor incepe vaccinarea astazi, 27 aprilie, de la ora…

- 59.984 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 49.576 de persoane. Din…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 49.911 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Numarul este in scadere fata de joi, 11 martie, cand au fost imunizate 51.402 de persoane. Din cele 49.911 persoane imunizate…

- Guvernatorul Mike Dunleavy a precizat, marți, ca vaccinul Pfizer va fi folosit pentru imunizarea persoanelor de peste 16 ani, iar cele dezvoltate de Johnson & Johnson și Moderna, pentru cele de peste 18 ani, scrie The Hill. ”Acest pas istoric este inca o premiera naționala pentru Alaska, dar nu ar…