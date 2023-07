În secret, Guvernul a extins concesiunile OMV Guvernul a aprobat discret, dupa doua amanari succesive, extinderea cu 15 ani a perioadei de concesiune pentru 9 perimetre de hidrocarburi concesionate de OMV Petrom incepand cu 1997, compania controlata de grupul austriac omonim descoperind anul trecut noi zacaminte de hidrocarburi pe 3 dintre acestea. Hotararea de aprobare a actului adițional la acordul petrolier prin care a fost prelungita concesiunea a fost adoptata in ședința de joi și publicata imediat in Monitorul Oficial. HG-ul nu a figurat pe agenda ședinței, iar aprobarea sa nu a fost anunțata dupa intrunirea miniștrilor, transmite … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea SRL (CMU) a preluat alaturi de Adrian Ionut Leahu, grupul de companii cunoscut sub numele de Clinicile Dr. Leahu. Astfel, CMU a preluat un pachet de 51% din capitalul social al Implant Expert DSO S.A., compania mama a celor…

- O noua ediție a Taberei naționale de literatura, organizata de catre Cenaclul „Anotimpuri” al Casei de Cultura a Municipiului Lugoj, va avea loc, in perioada 21-25 iunie, la… hotelul „Padeșul” din Faget. Vor participa scriitori din Lugoj, Timișoara, Arad, Reșița, Oțelu Roșu, Sibiu, Cluj-Napoca,…

- In zilele de 19, 20 și 21 mai, intre 10.00-14.00, in Pitești, pe platoul din fata Filarmonicii, vor putea fi facute teste gratuite pentru depistarea virusului Hepatitei C. „Salut inițiativa universitaților de medicina și farmacie, UMF Craiova și UMF „Carol Davila” București, pentru campania „Salveaza…

- Universitatea Transilvania din Brasov se afla in topul celor mai bune universitați din Romania . Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București raman cele mai bune instituții de invațamant superior din Romania, conform clasamentului…

- Puțina lume știe ca, la varsta de șase ani, Laurențiu Duța de la 3Sud Est a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit un accident banal. Parinții artistului care a implinit recent 47 de ani se așteptau la ce e mai rau. Insa aceasta nu a fost singura cumpana prin care a trecut! „Am avut si doua accidente…

- George Marin In organizarea a gazduit faza semifinala a „Festivalului Național de Juniori IV – Activ 2022-2023”, in fapt o denumire mai pompoasa a Campionatului Național al celor mai mici juniori. Au participat șapte echipe calificate din faza anterioara (Euroregiune), ele fiind repartizate in doua…

- Prima cursa tip charter regulat de pe aeroportul „Aurel Vlaicu” (Baneasa) din București dupa redeschiderea terminalului de pasageri a avut loc. Zborul a fost operat de agenția Fly Lili. La data de 20 aprilie, Airbusul A320 inmatriculat YR-LIA al companiei aeriene romanești Fly Lili a decolat joi dimineața…

- Prima editie a Targului ofertelor universitaților are loc astazi la Shopping City Ramnicu Valcea, incepand de la ora 10.00. Evenimentul dedicat, in mod special, liceenilor din clasele a XI-a și a XII-a este organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Valcea in parteneriat cu Shopping City Rm. Valcea.…