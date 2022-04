Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atacul sangeros al fortelor ruse asupra garii din Kramatorsk, soldat cu ucidere a peste 50 de persoane, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite ca asteapta o reactie decisiva din partea comunitatii internationale in sprijinul tarii sale. „Ne asteptam la o reactie globala puternica…

- Armata rusa din Ucraina se „reorganizeaza, probabil înaintea unor ofensive pe scara larga”, avertizeaza serviciile britanice de informații ale Departamentului Apararii, citate de BFM TV. „Câmpul de lupta din nordul Ucrainei ramâne static. Este posibil…

- Poliția Naționala a Ucrainei anunța ca angajații sai au reținut un calugar din Kiev, banuit de „cooperare cu inamicul”. Barbatul de 41 de ani, care se autointitula calugar la una din manastiri, a fost reținut de agenți ai Departamentului de Investigații Criminale la una dintre stațiile…

- Informațiile de ultima ora arata ca trupele rusești cuceresc primul oraș important, Kherson. Este primul oraș major care cade sub controlul Moscovei, in timp ce ONU avertizeaza asupra „celei mai mari crize de refugiați din acest secol” pe fondul exodului in masa. Alte cateva orașe, printre care capitala…

- Din dimineața zilei de joi, 24 februarie, Rusia ataca Ucraina pe mai multe fronturi. Intre forțele ucrainene și armata rusa se dau batalii in orașe importante, precum Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa. Romania i-a propus Ucrainei sa joace meciurile de acasa la București

- Zeci de mașini așteapta la coada sa intre dinspre Ucraina in Republica Moldova, la punctul de trecere Palanca, scrie Unimedia . Site-ul din Republica Moldova a publicat și imagini cu cozile de mașini de la punctul de trecere a frontierei Palanca. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o…

- Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. Au fost raportate explozii in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru, Kramatorsk și la aeroportul din Kiev. Presedintele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin privind declanșarea unei ofensive militare in Ucraina, au inceput bombardamentele, inclusiv la Kiev. Interfax transmite ca trupele ruse sunt debarcate in Mariupol și Odesa.