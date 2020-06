Parade in cinstea celei de-a 75-a aniversari a Victoriei in Marele Razboi pentru Apararea Patriei au loc pe 24 iunie, in 28 de orașe din Rusia, scrie tass.ru. In multe alte orașe au loc evenimente festive in alte formate, inclusiv procesiuni festive. In unele regiuni, din cauza situației epidemice, autoritațile au refuzat sa desfașoare procesiuni sau au decis sa organizeze parade fara spectatori.