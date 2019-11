Apple, una dintre cele mai mari companii de IT din lume, prezinta in aplicatiile sale ca fiind rusa Peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Federatia Rusa, atunci cand aceste aplicatii sunt folosite in Rusia, modificare salutata miercuri de autoritatile ruse, informeaza AFP. Orase ale peninsulei, precum Simferopol sau Sevastopol, apar ca fiind in "Crimeea, Rusia", atunci cand serviciul de navigare si de prognoza meteo al gigantului american este folosit din Rusia, au constatat jurnalisti ai AFP. Aceleasi orase apar fara tara atunci cand serviciile sunt utilizate din Franta, de exemplu. Presedintele…