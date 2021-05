Stiri pe aceeasi tema

- 350 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active vineri pe teritoriul Romaniei, fiind afectate 153.397 de animale, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 350 de focare active de PPA, 10 focare erau inregistrate in exploatatii…

- Economie Șapte focare de pesta porcina africana mai sunt active in județ; 71 de focare stinse de la inceputul anului aprilie 26, 2021 11:01 71 focare de pesta porcina africana, in care fusesera afectate 593 suine, din care 81 moarte și 512 ucise, in conformitate cu prevederile legale sanitare veterinare,…

- In Romania sunt inregistrate 401 focare active de pesta porcina africana (PPA), conform datelor publicate de ANSVSA, din care 8 focare in exploatații comerciale și 6 focare in exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 124.521 de porcine. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si…

- 22 de focare ACTIVE de PESTA porcina africana, in județul Alba. LISTA localitaților afectate Pesta porcina africana (PPA) numita si boala lui Montgomery, este o boala infectioasa foarte contagioasa, ce afecteaza porcinele indiferent de varsta si stare de intretinere. Boala este cauzata de un virus foarte…

- Romania inregistreaza 438 de focare active de pesta porcina africana (PPA), 22 dintre ele fiind in județul Alba. In total, aceste focare sunt semnalate in 36 de judete, din care sapte in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea…

- Pe teritoriul județului Alba, in prezent sunt active 16 focare de pesta porcina africana, au declarat pentru alba24.ro, reprezentații DSVSA Alba. De asemenea, in ultima perioada de timp, in tot județul, autoritațile cu comeptențe in domeniu au reușit sa stinga 17 focare. Primul focar izbucnit in ultima…