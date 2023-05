Stiri pe aceeasi tema

- Obținerea de catre Primaria Șcheia a distincției ”Eticheta Europeana pentru Excelența in Buna Guvernare-EloGE” din partea Uniunii Europene s-a lasat cu urmari pozitive pentru comuna suceveana. Primarul Vasile Andriciuc, a declarat ca in doar trei saptamani au fost aprobate la finanțare nu mai puțin…

- Producatorul de prefabricate din beton armat si precomprimat Prebet (simbol bursier PREB), cu sediul in Aiud, judetul Alba, a anuntat un profit de un milion de lei in primul trimestru din 2023, de la o pierdere neta de 9,1 milioane de lei in ianuarie-martie 2022. Veniturile totale s-au majorat cu 15%…

- Compania Naționala de Investiții a finalizat și predat catre beneficiari, intre 2012 și 2022, 20 de obiective de investiții in valoare totala de 111,46 milioane de lei. Alte proiecte, cu valoare totala de 184 de milioane de lei, ar trebui finalizate anul acesta sau anul viitor.

- Primarul comunei Satu Mare, Toader Adrian Lavric a anunțat ca luni, 27 martie, a semnat un nou contract de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Este vorba de construirea unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase prin aport voluntar, proiect in valoare de 4,5 milioane…

- Primaria comunei Lupșa a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice doua licitații pentru lucrari de construcții de drumuri, pentru proiectele „Lucrari modernizare strazi in comuna Lupșa, județul Alba”, in valoare de 7.929.330,10 de lei, fara TVA și „Lucrari de modernizare strazi in satele…

- Incep lucrarile de asfaltare pe mai multe drumuri din comuna Meteș. Licitația a fost caștigata In comuna Meteș vor incepe in curand lucrarile de asfaltare a mai multor drumuri comunale și vicinale. Licitația pentru modernizarea a 17 tronsoane, in lungime totala de peste 8 km, a fost atribuita recent.…

- Statul anunta un nou pachet de ajutor pentru categoriile sociale vulnerabile. De aceasta data, au fost luate in calcul mamele vulnerabile. Masurile vizeaza in principal creșterea oportunitaților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor de recalificare, acordarea de trusouri pentru cupluri…

- In salonul mare al pensiunii Iristar din Falticeni a fost lansat astazi proiectul ,,Inchiderea depozitului temporar de deșeuri municipale Falticeni prin implementarea unei tehnologii inovatoare” –DTDMF promovat de Primaria Falticeni și finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European…