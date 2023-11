Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva militara a Israelului in Gaza a ucis 48 de jurnaliști in total și a dus și la intreruperea transmiterii știrilor in enclava palestiniana, a anunțat Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ), relateaza The Guardian.

- Razboiul Israel-Hamas este cel mai mortal conflict inregistrat pentru jurnaliști. Ofensiva IDF in Gaza a ucis 49 de membri ai presei și a provocat cele mai multe cazuri de cenzura și de lipsa de acces la informații, informeaza Comitetul pentru Protecția Jurnalistilor, transmite The Guardian.

- 48 de jurnaliști au fost uciși pana acum in razboiul dintre Israel și Hamas, potrivit unui organism de protecție a jurnaliștilor, citat de The Guardian.Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) susține ca a inregistrat in ultima luna cele mai multe decese in randul jurnaliștilor de cand a inceput…

- Numarul jurnalistilor ucisi in conflictul dintre Israel si Hamas a crescut la 36, potrivit unui comunicat publicat joi de Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor ( CPJ ). Pe 2 noiembrie 36 de jurnalisti si lucratori mass-media au fost confirmati morti: 31 palestinieni, 4 israelieni, 1 libanez. 8 jurnalisti…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca operațiunea terestra in curs de desfașurare in Gaza este a doua etapa a razboiului cu Hamas, iar obiectivul Israelului este de a aduce inapoi ostaticii si de a distruge Hamas, relateaza BBC si The Guardian.Premierul…

- Cel puțin 29 de jurnaliști au murit in razboiul dintre Israel si Hamas, a anuntat Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ), care și-a exprimat ingrijorarea pentru... The post 29 de jurnaliști au murit pana acum in doar trei saptamani de razboi intre Israel și Hamas! appeared first on Special Arad…

- Ofensiva militara israeliana din Gaza, demarata dupa atacul terorist al Hamas din 7 octombrie, ofera o oportunitate grupurilor extremiste islamiste din Occident și din Orientul Mijlociu, spun experții citați de The Guardian.Al-Qaida și Statul Islamic (ISIS) le-au cerut adepților sa loveasca ținte israeliene,…

- Ministerul palestinian al Sanatatii anunta ca peste 4.700 de oameni au murit in atacurile Israelului asupra Fasiei Gaza, declansate dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie, relateeaza The Guardian.Au decedat 4.741 de persoane, iar 15.898 de oameni au fost raniti. Mai devreme, autoritatile…