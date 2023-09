În premieră: Embrion uman artificial, creat fără spermă și ovule Pare un scenariu de film SF. Totuși, cercetatorii de la Institutul Weismann din Israel au creat un embrion uman fara sperma și ovule. In articolul publicat in numarul din 6 septembrie al revistei Nature, autorii acestei premiere precizeaza ca au folosit celule stem, ,, aceste faimoase celule ”mame”, capabile sa se specializeze și sa ”joace” orice rol. ”In afara uterului, acești embrioni artificiali au crescut pana in ziua a 14-a și posedau toate caracteristicile: precursorul placentei, sacul vitelin, sacul corionic și alte țesuturi externe care susțin dezvoltarea embrionului. 14 zile reprezinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

