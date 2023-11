Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a hirotesit la intru iconom stavrofor 11 slujitori cu o bogata activitate liturgica desfașurata in ultimii ani, iar episcopul-vicar a savarșit o hirotesie intru arhidiacon. Momentul a avut loc la biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Campulung…

- OȚELU ROȘU – Sportivii de la secția de judo, antrenați de Sorin Paun, au caștigat patru medalii de aur, trei de argint și una de bronz! „Felicitari sportivilor noștri de la CS Oțelu Roșu, secția judo, pentru performanțele deosebite obținute la Cupa Nordului de la Baia Mare! Chiar și in lupta la categorii…

- Cu 5 titluri de campion național, 2 medalii de argint și 3 medalii de bronz s-au intors sportivii de la CS Petrolul Ploiesti dupa Campionatul Național de Ciclism, desfașurat pe pista de la… Plovdiv (Bulgaria): Loc 1 – Coman David, Cadeți M – proba de Urmarire individuala 2000m Loc 1 – Coman David, Cadeți…

- Indragita destinație care a devenit cunoscuta sub numele de „Mic dejun la Margina o oferta turistica atractiva pentru un numar tot mai mare de vizitatori, a caștigat un nou premiu european, la Ljublijana. Selectat de curatorii „Big See” pentru ediția din acest an, „Mic dejun la Margina” a primit Premiul…

- Intr-o organizare atipica, Campionatul National desfașurandu-se in… Bulgaria, cicliștii de la CS Petrolul au obținut 5 titluri de campion național, 2 medalii de argint și 3 medalii de bronz. Astfel, in weekend, la Plovdiv (Bulgaria), sportivii de la CS Petrolul Ploiești și-au adjudecat urmatoarele premii:…

- Loteria Romana a anuntat ca s-a castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 2,78 milioane de euro. Premiul de categoria I la tragerea suplimentara Loto 6/49 de duminica, in valoare de aproape 13,83 milioane de lei (peste 2,78 milioane de euro), a fost castigat cu un bilet jucat la Calafat,…

- Alexandra Dumitru are 23 de ani și a caștigat sezonul 8 Bravo, ai stil!. Inca de la o varsta frageda, Alexandra a cochetat cu modelingul. Cand a intrat in competiție, Alexandra a transmis un mesaj.Alexandra Dumitru este de profesie make-up artist, are propriul salon și este una dintre concurentele care…

- Baschetbalistul de la CSM Petrolul – Codrut Dinu – si nationala „U16” a Romaniei au incheiat pe locul al 4-lea Campionatul European – Divizia B, ce s-a desfasurat in ultima saptamana la Pitesti. Dupa parcursul excelent din Grupa A – 4 meciuri, 4 victorii – „tricolorii” au trecut in „sferturi” de Ungaria,…