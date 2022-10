Stiri pe aceeasi tema

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului si Comisia pentru ape, paduri, pescuit si fond cinegetic trebuia sa emita, luni, raportul asupra proiectului de lege care aproba aceasta OUG, insa ministerele de resort nu au apucat sa analizeze amendamentele la initiativa legislativa, fapt pentru…

- Creșterea economica a țarii noastre va incetini anul urmator, de la o estimare de 4,6% in acest an la 2,8%, conform previziunilor de toamna ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP). Aceasta este o instituție de stat, aflat in subordinea Secretariatului General al Guvernului, cu rolul de…

- Propunerea legislativa pentru completarea art.201 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57 2019 privind Codul administrativ a fost respinsa definitiv de senatori.Prin aceasta propunere se dorea limitarea la trei a numarului de mandate pe care le pot avea primarii, consilierii locali, consilierii…

- Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) susține ca plafonarea prețului la lemnele pentru incalzire doar la vanzatorul final va crea blocaje pe piața și cere o revizuire a ordonanței Guvernului.

- Ieri, comisiile reunite de munca si buget finante au dat raport favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum…

- Salariile demnitarilor sunt inghetate la nivelul anului 2019, dupa ce Guvernul a luat aceasta decizie in pandemie, iar de atunci nu au mai fost actualizate. Senatorii UDMR au depus, insa, un amendament care sa actualizeze din nou, incepand cu 1 noiembrie, indemnizatiile demnitarilor cu salariul minim…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de modificare a Codului Muncii si a Codului Administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei…

- Miniștrii Transporturilor, Sorin Grindeanu, și Mediului, Barna Tanczos, vor fi invitați in Comisia de Transporturi din Camera Deputaților pentru a dezbate in amanunt situația creata de compania Blue Air, anunța USR.