Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a anuntat ca Germania impune o carantina partiala pentru urmatoarele patru saptamani. Vor fi inchise restaurantele, barurile și cinematografele, dar magazinele si scolile vor continua sa functioneze. Restrictiile incep de luni si raman in vigoare pana la sfarsitul lui noiembrie.…

- Rusia a raportat astazi un numar record de decese provocate intr-o singura zi de noul coronavirus, 346, ceea ce ridica bilantul oficial al victimelor Covid-19 din aceasta tara la 27.000, informeaza DPA, citata de agerpres . Oficialii rusi au dezvaluit ca bilantul deceselor le include doar pe cele cauzate…

- Europa revine incet-incet la carantina totala. Prima țara europeana care a trecut de un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou lockdown-ul. Franța a depașit și ea acest prag psihologic, in timp ce in Germania bilanțul deceselor a trecut de 10.000 de morți. Și in Italia se discuta…

- Vicepremierul Cehiei, Karel Havlicek, a anunțat duminica faptul ca va aștepta cel puțin doua saptamani inainte de a decide daca va impune carantina totala pentru a combate epidemia de coronavirus. Cehia are in prezent cea mai mare rata de creștere a numarului de infectari cu SARS-Cov-2, relateaza Agerpres.Barurile…

- Autoritatile spaniole se confrunta cu o crestere puternica a cazurilor de COVID-19 in Madrid, probleme aparand in mai multe cartiere ale capitalei, in afara celor 37 de zone aflate deja in carantina. Din acest motiv, autoritațile ar putea reintroduce carantina in tot orașul.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus vineri ca se asteapta ca in lunile de toamna si iarna pandemia de COVID-19 sa aiba o evolutie „inca si mai dificila“. Aceasta a promis ca guvernul ei va avea ca prioritate bunastarea societatii in ansamblu, potrivit Reuters. „Va trebui sa traim cu acest virus inca…