Reprezentanții USR Plus Dolj și-au facut publice, astazi, punctele de vedere in ceea ce privește noul Guvern format ieri, dar și despre o posibila alianța la nivel local, potrivit unui comunicat de presa. Potrivit sursei citate, pentru ei, ieri, a fost cel mai trist moment din istoria Romaniei. Susțin ca au ramas singurul partid cu valori liberale și ca nu se vor abate de la misiunea lor de a moderniza județul Dolj. Sperau la o delimitare la nivel, dar acest lucru nu pare posibil dupa declarațiile celor de la PNL Dolj. Dar, in ciuda celor intamplate, consilierii USR vor sprijini in continuare…