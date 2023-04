Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatorul Premiului Nobel pentru Pace in 2021 se arata ingrijorat de cat de departe este dispus Kremlinul sa mearga in confruntarea sa cu Occidentul, scrie BBC. „Doua generații au trait fara amenințarea unui razboi nuclear”, spune Muratov. „Dar aceasta perioada s-a terminat.” „Va apasa Putin butonul…

- Primul an de razboi in Ucraina. In semn de solidaritate cu vecinii ucraineni, Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean. ”Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat-o nejustificat si care…

- Marina Yankina, 58 de ani, un oficial al Ministerului rus al Apararii, a fost gasita moarta dupa ce a cazut de la etaj, potrivit New york post. Un inalt oficial rus al apararii in razboiul impotriva Ucrainei a fost gasit mort miercuri dupa ce a cazut de la o fereastra de la etajul 16 al […] The post…

- Putin a inceput sa foloseasca un tren blindat pentru a calatori intrucat avionul poate fi urmarit cu ușurința, dar trenul nu, potrivit The Moscow Times. El a ales acest mijloc de transport din mai multe considerente:trenul circula cu viteza maxima și fara opriri, trenul are un dormitor și birou, precum…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Armata chineza anunta ca a efectuat duminica, a doua oara in mai putin de o luna, exercitii de lupta in jurul Taiwanului – axate pe atacuri terestre si asalturi maritime -, iar insula a anuntat ca a detectat peste 50 de avioane chinezesti, relateaza Reuters. Aceste manevre, precizeaza armata intr-un…

- Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgeni Prigojin, a declarat sambata ca doreste ca fortele sale si armata rusa sa captureze micul oras Bahmut din estul Ucrainei, deoarece acolo sunt „orase subterane”, unde pot sta trupe si tancuri, reateaza Reuters. Efortul rusesc de peste cinci luni de a incerca…

- Trupele rusești au continuat atacurile asupra civililor din intreaga Ucraina, in ciuda presupusei incetari a focului de 36 de ore impuse de Kremlin cu ocazia Craciunului ortodox, relateaza The Guardian, citand guvernatori ucraineni. In ultimele 24 de ore au fost raportate atacuri in cel puțin șapte…