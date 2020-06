Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 mai -Sputnik. Purtatorul de cuvant al Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati, a declarat pentru Spunik Moldova ca dimineața, la ora 07:47, © Sputnik Cadavru in stare de putrefacție gasit de doi copii: Ce spune polițiaoamenii legii au fost alertați de un trecator…

- Un barbat din municipiul Medias s-a spanzurat dupa ce politistii au sunat la usa si au intrebat de mama sa, care era decedata in apartament, anunta IPJ Sibiu. Politistii au fost sesizati de un vecin care a declarat ca femeia nu a mai fost vazuta de cateva zile, iar din apartament se simte un miros puternic.…

- Tanara Nicoleta Marcu, in varsta de 27 de ani, a fost gasita zilele trecute moarta in raul Olt, in apropiere de Caracal. Unchiul Alexandrei Maceșanu a reacționat imediat de la aflarea acestor informații. Citește și: Cadavrul unei femei a fost descoperit in zona debarcaderului de la Plaja Olt…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat ca joi, 23 aprilie 2020, in ședința de Plen a Camerei Deputaților desfașurata in sistem online, impreuna cu parlamentarii din Grupul PSD, a votat adoptarea unor proiecte legislative care au ca scop protejarea și sprijinirea economiei, a populației…

- Un tanar din satul Murighiol a fost gasit fara suflare, in aceasta dimineața, intr-un cort montat pe malul Dunarii, in satul Sfantu Gheorghe, potrivit declarațiilor purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Irina Manolache. Tanarul, in varsta de 25 de ani, s-ar fi dus la pescuit,…

- O pacienta a Spitalului de Urgența din Arad a reclamat ca o bolnava din salonul in care era și ea internata a decedat in jurul orei 16, iar cadavrul a fost lasat pe pat pana la ora 22. Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad a inceput, marti, o ancheta interna, dupa ce o pacienta…

- Polițiștii din Bumbești Jiu au fost sesizați, astazi, de catre un barbat, din localitate, ca tatal sau vitreg a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Cu ocazia verificarilor efectuate de polițiști, in zona podului de peste raul Jiu, la aproximativ 800 metri fața de acesta, in avalul raului,…

- La cererea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unei tinere din Medgidia, de 27 de ani, cercetata sub aspectul savarsirii de tentativa la infractiunea de omor. Mandatul nu este…